Jan Bruin: "Sunteklaas sit yn it DNA fan 'e Amelanners"

In soad minsken op it Amelân binne benaud dat de Sunteklaastradysje gefaar rint as der tefolle toeristen en media op ôf komme en sizze dêrom by foarkar neat tsjin in sjoernalist fan 'e fêste wâl. Dat jildt ek foar offisjele ynstânsjes lykas de gemeente en de plysje. Dy roppe yn koar Sunteklaas 'gjin ferhaal' te finen.

De Amelanner VVV riedt toeristen ôf om woansdei nei it eilân te kommen. It VVV-kantoar, de winkels op it eilân en in soad hotels en restaurants binne ticht. Net-Amelanners dy't dochs op de fearboat stappe, wurde mei in aparte struibrief yn it Nederlânsk en it Dútsk warskôge foar de risiko's dy't minsken rinne dy't har nei fiven dochs op strjitte weagje.