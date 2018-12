Steatelid Dorrepaal: De maatskippij hat de kast timmere en de kaai weismiten

Maatskippij hat de kast timmere en de kaai weismiten

It bliuwt syn libben lang in punt dat er oars is as oaren. Oaren plakke dat etiket derop: "Het is 'treiteren van mensen. De maatschappij heeft de kast getimmerd en stopt daar mensen in. Gooit de sleutel weg en dan moet degene die erin zit maar zien hoe hij eruit komt."

Better witte as God

It stekt Dorrepaal tige as ien tsjin him seit dat er der wol wêze mei, mar in bepaalde eigenskip fan him net. Dan fielt er him net as gehiel akseptearre, want "ik ben een eenheid." God akseptearret him wol as in ienheid, is er fan betinken. Dat guon kristenen him net akseptearje, betsjut neffens him dat der minken binne dy't it better witte as God.

Leauwen wie in gefjocht, mar hy hat de tsjerke nei opjûn

Fanwege wat er meimakke hat, hat Dorrepaal grutte muoite hân mei it leauwen. It hat in gefjocht west, fertelt er. Mar hy is ta de konklúzje kaam dat it net by him past om út in groep dêr't er by heart, wei te stappen, omdat der wat oan him is dat dy groep net oanstiet.

"Ik ben onderdeel van die organisatie en moet daar mijn verhaal vertellen."