Detinearren yn finzenis Ljouwert krije kursus 'Puinruimen'

Sa fertelde in eks-finzene oan de kursisten oer syn ûnderfinings en seagen de kursisten in filmke oer de gefolgen fan in misdied. Ferline wike krigen alve dielnimmers harren sertifikaat.

De kursus yn de Ljouwerter finzenis wurdt ûnder oare jûn troch de roomsk-katolike geastlik fersoarger Geert Rozema. "Dat was soms best heftig, confronterend en emotioneel", fertelt er. Ut wittenskiplik ûndersyk nei kursussen lykas 'Puinruimen' docht bliken dat de dielnimmers it "nuttig en positief" fine. "Ze kunnen hun verhaal kwijt en vinden sociale steun bij de groep voor het verwerken van het delict", ferfolget Rozema.

"Vergroot inzicht in impact"

De ûndersikers konstatearje "een robuust, vergroot inzicht in de impact en reikwijdte van criminaliteit voor (in)directe slachtoffers, maar geen grote verandering in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen daden".