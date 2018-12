"Het leven van een loser" wurdt "It libben fan in labbekak"

Wolris heard fan Diary of a Wimpy kid? Yn ús lân better bekend ûnder de titel Het leven van een loser. Yn it Frysk is dat no It libben fan in labbekak wurden.

It binne de titels fan de boeken fan de populêre Amerikaanske berneboekeskriuwer Jeff Kinney. Hy wie tiisdei yn Ljouwert om syn jonge fans te moetsjen.