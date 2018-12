Steatelid skriuwt boek oer inerlike striid fan kristenjonge mei syn homowêzen

It boek 'Praat er maar niet over' giet oer Mart, dy't wrakselet mei homoseksuele gefoelens. Hy kin der net oer prate yn it streng-kristlik fermidden dêr't er yn libbet. Syn heit en mem wolle der neat fan witte en se witte der ek neat fan.

Mart wit net hoe't er dêrmei omgean moat. It boek giet foar in grut part oer Dorrepaal sels. It CDA-steatelid út Makkingea hat it boek skreaun omdat er syn ferhaal kwyt woe en omdat er oare minsken helpe wol dy't dêr ek mei wrakselje.