Tsientûzen kretten stellen yn Bitgum, sân fertochten oppakt

De fertochten brûkten in bestelbus fan in ferhierbedriuw. Hoe't se deryn kaam wiene, is noch net dúdlik. De plysje koe achterhelje wa't it buske hierd hie en koe sa yn Dordrecht fjouwer manlju betraapje, doe't dy de kretten oan it oerladen wiene. Uteinlik binne der yn totaal sân manlju oanhâlden, út Dordrecht en Den Bosch.

De plysje freget minsken dy't wat fernaam hawwe fan de stellerij oft se har melde wolle.