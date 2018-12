Jierrenlange selstraffen foar ynbraken by âlde minsken

Twa manlju út Lelystêd hawwe elk trije jier sel krigen foar in tal ynbraken yn bejaardewenten en soarchsintra. Justysje tinkt dat se ferantwurdlik binne foar mear as hûndert ynbraken, mar dy koenen net allegearre bewiisd wurde. De twa wiene foaral aktyf yn it noarden. Yn Fryslân hawwe se ynbrutsen yn Drachten, op De Jouwer en op It Hearrenfean. Se stielen benammen guod mei dat maklik mei te nimmen wie, lykas sieraden en jild.