Kollumerlân en Dongeradiel gean boekje te bûten

Kollumerlân en Dongeradiel binne harren boekje te bûten gien by it fêststellen fan de reinigingsheffing foar takom jier. De twa gemeenten fusearje mei yngong fan 1 jannewaris mei Ferwerderadiel ta ien gemeente en dêrom moat de provinsje goedkarring jaan oan alle besluten dy't finansjele konsekwinsjes hawwe foar dy nije gemeente. Dy tastimming is net frege.