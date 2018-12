Sikehuzen bringe mei eigen app beskikbere bêden yn kaart

By de foarige grypgolf like it derop dat der lanlik in tekoart oan bêden wie, mar dat wie net sa. Der wie gewoan net in goed oersjoch. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen wol dêrom ta op in lanlike database dy't byhâldt hokker sikehûzen bêden beskikber hawwe.

Fryske sikehûzen dogge dat dus al. Dokter Erwin ten Hoeve fan sikehûs Tjongerschans op It Hearrenfean wie yn de útstjoering en fertelde oer it gebrek oan oersjoch by de grypgolf fan ferline wike.