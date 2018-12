SC Cambuur wint oefenwedstriid fan reserves FC Grins

Schilder en Steenvoorden skoarden yn de earste helte. Nei it skoft sette Tim Freriks fan FC Grins mei in rake strafskop de einstân op it skoareboerd.

Behalve it earste alvetâl komme letter op dei ek de beloften fan de Ljouwerters noch yn aksje. Om 18.30 oere begjint Jong SC Cambuur yn Deventer oan it kompetysjetreffen mei Go Ahead Eagles.

Basisopstelling SC Cambuur tsjin FC Grins: Bos; Van Wermeskerken, Steenvoorden, Schilder, Sambissa; Van der Beemt, Schindler, Etten, Ciganiks; Kallon en Van Kippersluis.