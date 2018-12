'Komst fan twadde jachtbouhal is ek goed foar regio Makkum'

De bou fan de hal moat ein 2019 klear wêze. Dêrnei komme der kantoaren en wurkplakken by. It tal fêste banen giet fan 300 nei 375. Mei it nije dok is de skipswerf yn steat om gruttere jachten te meitsjen.

Neffens direkteur Sijbrand de Vries moat de útwreiding de takomst fan de werf feilichstelle. Tagelyk sjocht it bedriuw ek werom yn de histoarje. It Strânhûs út de santiger jierren en in earder wurkplak wurde opknapt as oantinken oan de begjinperioade fan de werf.