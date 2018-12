Ferd Crone: "Het is tien keer meer dan ik had durven dromen"

Crone sels is bliid dat it in wike nei de ReOpening wie en net derfoar. "Ik wist pas vier weken geleden dat ze me echt wilden hebben. Ik kon daar niks aan doen", fertelt er. Hy liket op syn hichtepunt ôf te treedzjen as boargemaster. Sels sjocht er dat net sa. "Dit is een heel bijzonder jaar geweest en zal nog veel gevolgen hebben voor de komende jaren. Het is tien keer meer dan ik had durven dromen."

"Geen cultuur met een grote C"

Doe't Crone de titel fan Kulturele Haadstêd binnenslepe woe, sette hy as boargemaster foaral yn op de bestriding fan earmoede. "Ik heb gezegd: Culturele Hoofdstad is niet cultuur met een grote C. Het is niet alleen voor de elite. Het is juist goed dat we maatschappelijke thema's op de agenda zetten", seit Crone.

De Reuzen wiene dan fergees, mar foar De Stormruiter moast wol wer in de bûdel taaste wurde. "Het wordt altijd een mix van gratis evenementen en duurdere", leit Crone út.