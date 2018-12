Grutste kandeler fan Europa oanstutsen yn Ljouwert

Heechste rabbyn Jacobs wie bliid mei sa'n soad minsken op it plein. "Dat biedt hoop in donkere tijden van opkomend antisemitisme", sei er. "We hebben als Joden zwarte periodes meegemaakt. Kijk maar naar Leeuwarden, waar door de oorlog bijna de hele gemeente is weggevaagd. Maar ook nu moeten we oppassen. Het is eng wanneer je als Jood bijna niet meer met een keppeltje over straat durft te lopen. Dat ze zelfs voor hun eigen veiligheid maar een baseball-pet op zetten. Dat is beangstigend."

Hy sei te hopen dat it fjoer fan it chanoekafeest ljocht jaan kin yn dizze dagen,