Bern yn Fryske asylsikerssintra krije Sinteklaas op besite

Bern fan trije AZC's yn Fryslân wurde moandei- en tiisdeitejûn meinaam yn in grut teatraal Sinteklaasfeest. It Wolkentheater út Amsterdam is hjirfoar ferantwurdlik. It Wolkentheater makket spesjaal foar flechtelingebern foarstellingen. Om 19.30 oere gie it los yn Drachten. Tiisdei is it stik te sjen yn Snits en Burgum.