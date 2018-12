Tûke krusing yn dyk tusken Ljouwert en Boalsert is in sukses

De 'tûke krusing' yn de dyk tusken Ljouwert en Boalsert is in sukses. Yn febrewaris fan dit jier is de krusing yn de N359 by de ôfslaggen Húns en Leons oanpast. Mei in deteksjesysteem wurdt no fêststeld oft der krusend ferkear is. As dat it gefal is, wurdt de snelheid op de krusing ferlege nei 70 km yn it oere. Sûnder krusend ferkear bliuwt de snelheid 100 km.