VV Bûtenpost-foarsitter Paul Olijve hâldt op: "It wurdt tiid foar ferjonging"

Hichtepunt

It earste alvetal spilet dit seizoen foar it earst yn de Haadklasse. Wat dat oanbelanget hâldt Olijve op in hichtepunt op. "En de jeugd docht it ek bêst", seit er. "As ik no op social media sjoch, dêr wurdt Bûtenpost al in 'knuffelklup' neamd. It is sa moai om te sjen hoe't it libbet yn it hiele doarp en yn de regio."