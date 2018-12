Afvaloven Nee yn protest by oandielhâldersgearkomste fan de REC

Tsjinstanners fan ôffaloven REC yn Harns sille protestearje by de oandielhândersgearkomste fan Afvalsturing Fryslân. De gearkomste, en it protest dus ek, is op freed 14 desimber. De oanlieding fan it protest binne de oanhâldende steurings, soargen oer de folkssûnens en de kommunikaasje fan it ôffalbedriuw, dy't neffens stifting Afvaloven Nee "structureel slecht" is.