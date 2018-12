Ynwenners Eaststellingwerf en Hearrenfean betelje takom jier ôffal de kilo

Yn Eaststellingwerf wurdt sûnt maart proefdraaid mei dit systeem mei de namme Diftar+. De weinen fan Omrin lêze de konteners mei in chip en weage se. Neffens Omrin-sjauffeur Sjoerd Oosterbos wurket it. Minsken smite minder guod yn de grize kontener, dat der net yn heart, lykas grien ôffal.

Slot op de kontener?

Ynwenners fan de gemeente binne minder entûsjast. Guon miene dat se mear jild kwyt binne. Oaren ferwachtsje mear ôffal op strjitte, omdat minsken it leaver dumpe as dat se der foar betelje. Dat is ek de reden dat minsken benaud binne, dat der by harren yn de kliko smoargens fan oaren smiten wurdt as dêr plak is.

Guon Appelskeasters seagen dat dat no al barde. It is wol mooglik om in slot te keapjen foar de grize kontener, mar dêr binne de minsken net sa op ôfjage op, want ek dat kostet sinten.