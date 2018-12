Tim Douwsma bringt nije single út: Ik mis je meer en meer

It nûmer hyt 'Ik mis je meer en meer'. Hy hat it in skoft lyn al skreaun, nei oanlieding fan it ferstjerren fan syn neefke, by in tragysk ûngelok.

"It wie dêrom ekstra spannend om it nûmer út te bringen, omdat it sa persoanlik is. Bysûnder wie dat it fuort yn de Top 5 fan iTunes kaam. En ik ha al in soad moaie reaksjes krigen. Se moatte troch it liet oan ien tinke dy't se ferlern ha. Muzyk is ek emoasje, minsken helje der steun út, dêr kin gjin gouden plaat tsjin op."