Aksjegroepen út it hiele lân nei Grins foar rjochtsaak oer gaswinning Nij Beets

Bliid mei stipe

Foarsitter Monique Plantinga fan Tsjingas is bliid mei de stipe: "Vorig jaar werd Nij Beets in de rechtbank nog weggezet als een 'Gallisch dorpje'. Maar inmiddels is in heel Friesland en in de rest van het land sprake van een heleboel van die dorpjes. Samen met hen en anderen die het klimaat belangrijk vinden, vormen wij een krachtige vuist tégen nieuwe gasboringen en vóór duurzame energie."