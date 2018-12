30 oeren wurkstraf foar bedriging fan Feanster ICT-bedriuw mei koefoet

In 56-jierrige ûndernimmer út Harderwijk is troch de plysjerjochter feroardield foar bedriging en fernielings by in ICT-bedriuw op It Hearrenfean. De man hie in saaklik konflikt mei it bedriuw en rûn ein july mei in koefoet nei binnen. Dêrmei bedrige er de eigener en in wurknimmer. Hy sloech dêrby driigjend mei de koefoet op tafel.