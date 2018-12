Plysje brûkt wapenstok by rebûlje yn McDonald's De Jouwer

Doe't de groep lang om let bûten stie, moast de plysje de wapenstok brûke om de groep yn de bus te krijen. Mei help fan kamerabylden fan de McDonald's sil de plysje besykje de dieders te finen om sa de skea te ferheljen op de fernielers. "Der komt noch in flink sturtsje oan dizze saak", lit plysjewurdfierder Anne van der Meer witte. "Der is al ien dieder oanhâlden. De measte manlju komme út Sint Nyk."

Bot skrokken

It wie neffens de bedriuwslieder fan de McDonald's foar it earst yn 26 jier dat it yn de lokaasje op De Jouwer sa út de hân rûn. De bedriuwslieder hat snein mei syn meiwurkers praat en oanjefte by de plysje dien. Guon meiwurkers wiene bot skrokken fan it yntimidearjende gedrach fan de dronken manlju.