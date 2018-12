Grutte Joadske kandeler komt op it Ljouwerter Wilhelminaplein

Om 19:00 oere moandeitejûn wurde de earste twa kearzen oanstutsen troch kommissaris fan de Kening Arno Brok en troch opperrabbyn Binyomin Jacobs. Sy sille dêrfoar yn in bakje omheech takele wurde. Tongersdei wurdt de kandeler fuorthelle om plak te meitsjen foar de freedsmerk.

Trije ûndernimmers hawwe harren bot ynset foar de komst fan de kandeler, Klaas Zijlstra, Germ van der Schaaf en Arjen Lont. Sy binne kristlike ûndernimmers en fiele harren bot ferbûn mei it Joadske folk. Sy fine it moai dat de kandeler yn it Kulturele Haadstêdjier yn Ljouwert komt.

Earder hat de grutte kandeler, dy't yn Fryslân makke is, ek al oare plakken yn Nederlân oan dien. It doel is dat de kandeler aanst op in fêste lokaasje yn Israël komt.