Surinaamske 'ridder Len' leit mei syn farrende kastielskip yn Snits

"Hier zijn we in de martelkamer. Dat is misschien niet één van de leukste plekken, maar wel heel belangrijk natuurlijk." Laitsjend nimt Lennie Vries ús mei troch syn museumskip mei de namme Vlotburg. "Je had destijds een martelkamer nodig om het volk in het gareel te houden." Vries praat mei in wat aparte miks fan aksinten. Der sit sa no en dan ris wat Dútsk troch, mar it is benammen de Surinaamske tongfal dy't opfalt.

Op syk nei de midsiuwen

En dat is ek net sa gek. Vries komt oarspronklik út Paramaribo, mar is tsientallen jierren werom nei Nederlân kaam. Net om te sykjen nei in baan, mar om op syk te gean nei de midsiuwen. "Ik had al heel vroeg een passie voor ridders. Ik wilde als kind altijd een ridder zijn en dat is eigenlijk nooit overgegaan. Maar in Suriname hadden we natuurlijk geen kastelen of andere dingen uit die tijd. Dus kwam ik hier."