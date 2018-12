CSG Liudger wol mear maatregels om jongerein fan it smoken te krijen

Sûnt 2016 hat it bestjoer fan CSG Liudger smooksônes ynsteld by de fiif skoallen fan de skoalmienskip. Troch it belied is it tal meiwurkers dat smookt wol ôfnaam, mar it tal learlingen dat in sigaretjse opstekt is noch net nei ûnderen gien.

Neffens it bestjoer moatte der mear smooksônes komme en moat der mear foarljochting jûn wurde oan âlden en learlingen. It bestjoer freget gemeenten om mear stipe om dit foar elkoar te krijen.