Dokkum hat mear sliepplakken nedich

Benammen yn Dokkum moat op koarte termyn mear en bettere sliepplakken komme, om foar te kommen dat toeristen Dokkum links lizze litte. Jan Michiel van der Gang is ûndernimmer en boppedat de grutte man achter de Admiraliteitsdagen. Hy is der fan oertsjûge dat de groei fan it tal toeristen struktureel is, ek no't Kulturele Haadstêd oer is.

Wurk oan de winkel

"Der is folop wurk oan de winkel om der foar te soargjen dat toeristen net allinnich winkelje en ite yn Dokkum, mar ek in nachtsje sliepen bliuwe", fynt Van der Gang.