Alle rydstroken ûnder it akwadukt yn de N31 by Harns binne wer iepen. Troch in stikkene pomp lei der snein oan beide kanten fan de dyk in flinke plasse wetter. Ferkear moast dêrom rekken hâlde mei fertragings, om't der mar ien rydstrook beskikber wie. It probleem is lykwols wer ferholpen, meldt Rykswettersteat.