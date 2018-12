'Lieve Tandartsen' sette de tosken yn benaude pasjinten

Ien fan de praktiken dy't it 'Lieve Tandarts'-keurmerk hat, is toskedokterpraktyk Ubbink & Partners yn Dokkum. Toskedokters Pieter Ubbink en Marius Kuisys dogge der alles oan om benaude pasjinten yn harren stoel te krijen. Pieter: "Bange mensen willen we weer terug in de praktijk krijgen. Je moet je angst overwinnen. Je moet de leeuw even in z'n bek kijken. Wees trots op je gebit en laat ons er wat aan doen wanneer de schade nog beperkt is. Wacht niet tot het pijn gaat doen."