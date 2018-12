Rendert Algra hâldt op as foarsitter fan fûgelwachtersbûn BFVW

"It is moai as je as foarman fan in organisaasje hûndert persint achter it belied stean kinne", seit Algra. Hy fynt dat it tiid is foar nij bloed.

"De ôfrûne seis jier wie it aaisykjen altyd prominint yn byld. We wiene der offisjeel foarstanner fan. Yn maart komt der in nij belied. De kâns is grut dat it aaisykjen dêr in minder promininte rol yn krijt."

Der wurdt al jierren net mear aaisocht

Yn 2015 is it aaisykjen ferbean, earst troch de Ried fan Steat, en letter ek troch de provinsje, dy't gjin fergunning ôfjaan woe. Dat begruttet Algra. "Ik bin der wis fan dat it aaisykjen gjin negative ynfloed hat op de ûntwikkeling fan de ljip. It is spitich dat we dêr net mear minsken fan oertsjûgje kind ha."