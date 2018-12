Hoefolle miljoen euro hat Europa foar de Waadsee oer?

De Waadaginda wurdt dit jier offisjeel ôfsletten. In mooglik ferfolchprojekt soe nei alle gedachten minder jild te besteegjen ha. It projekt is betelle mei Europeesk jild.

Minsken by mekoar bringe

It belangrykste doel wie om minsken en partijen by elkoar te bringen dy't op en om it Waadgebiet aktyf binne. De gearwurking hat ûnder oare in grutte kampanje opsmiten dy't it gebiet as Wrâlderfguod oan toeristen oanpriizget. Dat koste seis miljoen euro.

Alle jierren is der no in saneamde dei fan it Waad. It idee dêrfoar kaam út Dútslân, mar dêr waard it folle lytsskaliger oppakt.