Schulting en Zonderland ha no al wûn fan Verstappen en Wüst as sporter fan it jier

Schulting hat konkurrinsje fan reedrydster Jorien ter Mors, en fan hurdfytsters Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Schulting hie net echt ferwachte dat se nominearre wurde soe. "Nee, of nou ja, ergens wel een beetje. Toen ik de longlist zag, dacht ik: 'daar staan geen kleine namen op'. Het is een hele eer." Ireen Wüst, Marrit Bouwmeester en Dafne Schippers binne net nominearre.

Jeroen Otter

Mei tenniscoach Raemon Sluiter en reedrydcoach Jac Orie is Jeroen Otter nominearre as coach fan it jier. Hy ferovere mei de shorttrackploech ien kear goud, twa kear sulver, en in brûnzen medalje op de Olympyske Spelen yn Súd-Koreä.

De brûnzen medalje wie de earste Olympyske medalje fan Suzanne Schulting. Ferslachjouwer Roelof de Vries wie by har heit doe't se de priis wûn. Hy wie tige emosjoneel.