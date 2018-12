"Tafersjoch by skoallen, sikehuzen en sosjale ynstellingen kin folle better"

Haan fynt dat rieden fan tasicht te faak op it ynformele kontakt mei in bestjoerder of direkteur sitten bliuwe. Se nimme net gau drege beslissingen. Rieden fan tafersjoch soene it formele foech dat se hawwe, mear brûke moatte, seit se. Neffens Fortuin is it faak sa is dat it earst fout gean moat foardat sa'n kultuer echt feroaret.

Kontakt mei de wurkflier is essinsjeel

Wa't lid is fan in ried fan tafersjoch, soe neffens de saakkundigen aktyf útsykje moatte wat der libbet by de organisaasje. Neffens Haan bart dat hieltyd faker, mar noch lang net faak genôch.

De Kroon fynt dat der fierstente min nei de minsken yn de bedriuwen sjoen wurdt, en dat der te min kontakt is mei de wurkflier, mar neffens Fortuin moatte je net op yndividueel nivo mei minsken it petear oangean. Hy hat leaver dat in ried fan tafersjoch praat mei bygelyks de ûndernimmingsried.

Profesjonalisearring is in grut gefaar

Fortuin makket him soargen oer it grutte oantal profesjonele tafersjochhâlders. De grize giet him oer de grouwe by dit fenomeen. "Der is hast in yndustry oan it ûntstean fan profesjonele tafersjochhâlders. Dy dogge neat oars as fiif dagen yn 'e wike tafersjoch hâlde. Dat is slim, hiel slim."

Yn de praktyk is it hast net mooglik om yn in ried fan tafersjoch te kommen as je gjin konneksjes hawwe yn dy wrâld. Dat is neffens de saakkundigen net goed. Haan sjocht wol in feroaring mar dy giet stadich. It saneamde 'old boys network' is dreech te trochbrekken, seit se. Se wol dat minsken mei in ferskillende achtergrûn yn in ried fan tafersjoch komme.