It wie op foarhân in bysûnder duel foar René van der Weij, trainer by VV Bûtenpost: SC Genemuiden tsjin VV Bûtenpost. Nei fjouwer jier yn it blau is René van der Weij takom seizoen trainer fan grien-wyt, de kleuren fan Genemuiden. Omrop Fryslân folge de trainer om de wedstriid hinne en koe meisjen yn de klaaikeamer fan 'de Blaukes'.