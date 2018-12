Tredde Nederlanners stipet 'giele heskes', dy't sneon ek yn Ljouwert demonstrearren

Ien op de trije Nederlanners is bliid mei de aksjes fan de giele heskes. Dat docht bliken út ûndersyk fan Maurice de Hond. Sneon waarden op meardere plakken yn Nederlân de earste demonstraasjes troch minsken yn giele heskes hâlden. Yn Ljouwert demonstrearre in lyts groepke fan goed tsien minsken op it Wilhelminaplein.