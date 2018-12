Adam Bezak soarget foar romme winst foar UNIS Flyers tsjin Belgyske Chiefs

Lars den Edel skoarde it earste doelpunt. It twadde wie foar Leuven. De puck skeat fia de redens fan Den Edel it doel yn. Mar Adam Bezak stelde direkt oarder op saken en makke yn de tredde minút de 1-1. Dêrnei wie Leuven wer oan bar. Sjoerd Idzenga makke in flater, sadat Leuven maklik shorthanded skoare koe: 1-2.

Yn de twadde perioade wie it wer Bezak dy't de puck deryn skeat. Hy sette de stân op 2-2. In pear minuten letter makke hy ek de 3-2. Dêrnei wie it Ronald Wurm fan de Flyers dy't de 4-2 skoarde. Bezak skeat ek de fyfde fan de jûn deryn.

Leuven iepene de skoare yn de tredde perioade. Doe wie it 5-3. Marco Postma skoarde de 6-3 foar de Flyers. Nei noch in pear minuten spyltiid wie de wedstriid foarby. De winst wie foar de UNIS Flyers. Adam Bezak waard de man fan de wedstriid.