Kuorballers fan LDODK winne fan trainer dy't se earder dit jier ûntslein ha

De wedstriid yn Capelle aan den IJssel begûn in oere letter as de bedoeling wie, omdat skiedsrjochter Johan Vries fêst siet yn it ferkear. Der wie in file troch in ûngelok op de A12.

LDODK hie in goeie start. De Friezen pakten flot in 4-0 foarsprong. KCC kaam fuortdaliks sterk werom nei 7-7, en koe oant 11-12 knap bybliuwe. Flak foar it skoft soargen foaral de internasjonals Erwin Zwart en Marjolijn Kroon derfoar dat der in romme foarsprong op it boerd kaam. De rêststân wie 11-17.

Yn de twadde helte besocht KCC om it gat lytser te meitsjen. Dat slagge net. De Gordyksters skeaten mei skerp en rûnen hieltyd fierder út. Marlou Kuiper skoarde seis kear, wêrfan fiif kear yn de twadde helte. Erwin Zwart, Marjolijn Kroon en Femke Faber wienen ek sterk, mei acht, seis en fiif doelpunten.