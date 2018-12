Hearrenfean pakt tsjin Fortuna de earste thúsoerwinning fan it seizoen

Al nei twa minuten spyljen waard in doelpunt fan Hearrenfean ôfkard. Arber Zeneli hie de bal yn it doel fan Fortuna krigen, mar it doelpunt telde net omdat er bûtenspul stie. Pas op slach fan rêst koe oanfierder Daniel Høegh skoare foar Hearrenfean. Mei in kopbal, út in hoekskop.

Direkt nei it begjin fan de twadde helte gong de bal op de stip. Arber Zeneli waard tsjin de grûn wurke yn it strafskopgebiet. Hy gong sels achter de bal stean, en soarge sa foar de 2-0. Flak dêrop skoarde Finn Stokkers foar Fortuna. Pelle van Amersfoort bepaalde de einstân op 3-1.

Nei ôfrin sei Van Amersfoort dat er by dat doelpunt it foardiel fan de twifel krigen fan de skiedsrjochter. "Ik kan je vertellen dat ik heel blij ben met mijn goal."