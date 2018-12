Fortuna Sittard besoarget Hearrenfean de earste thúsoerwinning fan it seizoen

Twa kear wie in diskutabele beslissing fan de fideoskiedsrjochter oanlieding foar ûndúdlikheid yn it stadion. Yn de earste helte bepaalde de fideoskiedsrjochter dat Hearrenfean gjin penalty krige. Oaren seagen op de bylden dat Arber Zenelli oanrekke waard yn it strafskopgebiet. En yn de twadde helte waard de tredde goal fan Hearrenfean goedkard, wylst doelpuntemakker Pelle van Amersfoort bûtenspul stean soe.

Earder waard in doelpunt fan Hearrenfean ôfkard. Arber Zeneli hie al nei twa minuten de bal yn it doel fan Fortuna krigen, mar it doelpunt telde net omdat er bûtenspul stie. Pas op slach fan rêst koe oanfierder Daniel Høegh skoare foar Hearrenfean. Mei in kopbal, út in hoekskop.

Yn de twadde helte gong de bal al nei twa minuten op de stip. Arber Zeneli waard tsjin de grûn wurke yn it strafskopgebiet. Hy gong sels achter de bal stean, en soarge sa foar de 2-0. Flak dêrop skoarde Finn Stokkers foar Fortuna. Pelle van Amersfoort bepaalde de einstân op 3-1.