Pauperfontein yn Warkum mei grut muzykfeest ûntlede

Betinker wie Henk de Boer en hy krige in soad stipe. De fontein is makke mei help fan donateurs út hiel Nederlân. Guon kamen sneon del yn Warkum om as betankje in saneamd 'lid' mei te nimmen. Yn de fontein binne 200 pimels ferwurke. Mei in grut muzykfeest is ôfskie naam fan dit kulturele inisjatyf.