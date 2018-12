Bûtenpost sleept lykspul foar de helsdoarren wei yn Genemuiden

Yn de earste helte hie SC Genemuiden lang it better fan it spul, mar echte kânsen kamen der net. Flak foar de rêst krige Rolf Dijk fan Bûtenpost in frije kopkâns. Keeper Daan Huiskamp rêde Genemuiden fan in achterstân. It bleaun 0-0.

Direkt nei de rêst krige Bûtenpost opnij in grutte kâns. Joost Jelle Visser skode de bal krekt foar de goal lâns. En even letter kearde keeper Huiskamp in nije ynset fan Visser. Jan Hooiveld fan Genemuiden skoarde nei 63 minuten de 1-0.

De slotfaze fan de wedstriid wie tige spannend. Kay Veldstra fan Genemuiden koe de wedstriid beslisse, mar each yn each mei de doelman fan Bûtenpost skeat er de bal neist de goal. Rob Dijkstra fan Bûtenpost wie skerper. Yn de lêste minút fan de wedstriid makke hy de lykmakker.