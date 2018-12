Winst foar de Harkemase Boys nei betiid doelpunt fan Henny Bouius

De earste kâns fan de wedstriid waard fuortdaliks in doelpunt. Oanfierder Henny Bouius krolle de bal kreas achter de Súd-Hollânske doelman Mark Smith. In protte mear kânsen wienen der net yn de earste helte.

Yn de twadde helte skoarden de Harkemase Boys opnij in betide goal. Yn de 47ste minút sette Robert Stelpstra de stân op 2-0. It wie syn tsiende doelpunt fan it seizoen, en de lêste goal fan de wedstriid.

ONS Snits ferliest útwedstriid fan VVOG

Yn deselde difyzje hat ONS Snits de trije punten lizze litten yn Hurderwyk. Tsjin VVOG waard it 2-1. It earste doelpunt wie fan Rihairo Meulens fan VVOG.

VVOG wie eins de hiele wedstriid de boppelizzende ploech. Der wie wol in grutte kâns foar Martijn Barto fan ONS, mar dat skot waard keard troch de doelman fan Hurdweryk.

Yn de rin fan de earste helte waard ONS sterker. VVOG moast ferdigenje. Serge Fatima koe foar ONS de 1-1 de goal yn knikke. Mei in likense stân sochten de beide ploegen de klaaikeamers op.

Nei de rêst hie VVOG de kontrôle. Kânsen kamen der net. Oant de lêste tsien minuten fan de wedstriid. Doe skoarde Desmond Sturing nei in hurd skot. Hy bepaalde de einstân. 2-1.