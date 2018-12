Greidhof yn Reduzum nei njoggen jier leechstân ferkocht

Doarpsbelang Reduzum hat him ynset foar in nije bestimming fan it gebou en no liket it sa fier te wêzen. De nije eigener komt der yn te wenjen mei syn famylje. Hy wurket yn it spesjaal ûnderwiis en mooglik wol hy dêrmei ek wat dwaan yn Reduzum.

Earder hie doarpsbelang de gemeente Ljouwert frege, om te helpen de ferkeap fan it gebou te stimulearjen. Bygelyks mei it feroarjen fan de bestimming fan it gebou.