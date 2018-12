Spesjaal kafee foar autistyske jongeren iepenet yn Burgum

"Voor jongeren met autisme is het vaak lastig om sociale contacten op te bouwen", seit Adema. "Mijn zoon heeft ook autisme en ik zag op televisie een programma van Filemon Wesselink waarin hij op bezoek was bij een vergelijkbaar café. Toen dacht ik: hé, waarom hebben wij dat hier in Friesland niet?"

Soan Figgo Adema fynt it in goed inisjatyf fan syn mem en hy sil ek seker nei it kafee ta. "Ik ken verder geen mensen die hierheen gaan, maar ik kijk er heel erg naar uit om mensen met autisme te ontmoeten", seit Figgo.

Iensumheid

Geesje Duursma hat tegearre mei Kirsten it Auti Kafé opset. Har soan Thomas hat ek autisme. "Us jeugd is beslist net zielig, mar der is wol in soad iensumheid ûnder dizze jongeren. Se misse dochs krekt de oansluting en we gunne se dan ek, dat se mei lyk stimden troch de wrâld kinne. Se kinne gesellich prate, spultsjes dwaan, dûnsje en in hapke en in drankje nuttigje."