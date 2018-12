Krisis by SC Hearrenfean: wa moat as earste fuort?

De VI-sjoernalist fynt it ek net goed dat Olde Riekerink noait oanjout wêr't it misgiet. Boeringa sels wit it wol: "Ze leiden heel vaak hun eigen tegenkansen in, ze kunnen niet voetballen van achteruit, er zit geen lijn in het positiespel. En Olde Riekerink moet heel vaak in de rust z'n fouten repareren. Tegen Groningen vond ik dat heel veelzeggend; alle vier verdedigers stonden in de tweede helft op een andere plek."

Oant de winterstop spilet Hearrenfean noch fjouwer kompetysjewedstriden. Sneon komt Fortuna Sittard nei it Abe Lenstra Stadion. Dêrnei spilet Hearrenfean tsjin Willem II (út), Utrecht (thús) en NAC (út). "Daar moet je zeven à tien punten uit halen", seit Boeringa. "Maar ik zie geen stijgende lijn om in de winterstop in de buurt van de subtop te staan."

"Mensen herkennen zich niet in die teksten"

Olde Riekerink moast ek soargje foar ferbining. Sander de Vries: "Dat kan hij doen met de uitleg na de wedstrijd. Maar als je bij PSV 28 schoten tegen krijgt, zelf vier schoten hebt, en je zegt dat je de hele wedstrijd nog kans maakte op resultaat, dan herkennen mensen zich niet in die teksten."

De prestaasjes fan it earste alvetal kinst net los sjen fan de kwaliteit en de gearstalling fan de seleksje, neffens de LC-sjoernalist. "Ik vind dat je dan in de eerste plaats naar Gerry Hamstra moet kijken", seit Sander de Vries. "De selectie heeft veel te veel middenvelders. Ben Rienstra is gehaald voor de 8 of de 10, maar hij staat noodgedwongen op 6. Yuki Kobayashi en Morten Thorsby zouden verkocht worden, maar bleven. Ze hebben tien of elf middenvelders. En ze hebben zes verdedigers, van wie maar twee het niveau hebben dat Heerenveen nastreeft: Kik Pierie en Daniel Høegh. Dan leg je de achilleshiel van Heerenveen direct bloot."

"Totaal uit balans"

Dat ûnderstreket Reon Boeringa: "Het is totaal uit balans en kwalitatief klopt het niet." Dochs hie it spul wol better kinnen, neffens Sander de Vries: "Olde Riekerink haalt er wel het minimale uit. De selectie is niet goed genoeg voor Heerenveen-begrippen, maar wel beter dan wat ze tot nu toe hebben laten zien."

Geert Jelle de Vries mist in earlik ferhaal. "Gerry Hamstra hie ek sizze kinnen: it is ús allegear net slagge en dat hat mei jild en mooglikheden te meitsjen", seit de âld-fuotballer. "Mar wês dêr earlik yn. As je tsjin it publyk sizze: we ha it net foarinoar krigen sa't we it ha wolle, dan hat it publyk dêr ek frede mei. Miskien is de doelstelling om by de earste acht te einigjen wol hielendal net helber."