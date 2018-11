René Hake oer thúsferlies tsjin Eindhoven: "Een schandalige prestatie"

Net allinnich efteryn hat Cambuur it dreech, ek foaryn rint it net. Steenvoorden: "Na rust hadden we wel een goede periode met hoog tempo. Als we dan die 2-2 maken, dan kunnen we nog winnen. Dat is een probleem bij ons, dat we de kansen niet afmaken."

En no? Cambuur spilet moandei oer in wike pas wer. "Het is een lange week. Aan de ene kant is dat niet goed, maar we hebben zo wel genoeg tijd om alle koppen weer dezelfde kant op te krijgen."