Wedstriid fan de Wike: Bûtenpost-trainer sjocht foarút

Ferrassing

It tal punten fan Bûtenpost al gau yn it begjin fan de kompetysje komt wol as in ferrassing foar it team. "Foar ús sels is it wol moai, want wy hienen it net ferwachte. Ik tink dat it komt troch dat wy hiel ûnbefongen spylje. It freget wol in hiel oare wize fan fuotbaljen. Yn de haadklasse kinne wy net mear safolle oanfalle as yn de earste klasse", seit middenfjilder Rob Dijkstra.