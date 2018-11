Earepinning foar Johannes van Dijk fan Ferwert

Johannes van Dijk hat in soad betsjut foar it yn byld bringen fan de skiednis fan Ferwert. Sa hat er inkelde boeken skreaun oer de histoarje fan it doarp en de gemeente; en jout er rûnliedingen troch it doarp.

De gemeente Ferwerderadiel hâldt 1 jannewaris op te bestean en giet op yn de fúzjegemeente Noardeast-Fryslân.