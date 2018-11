Minister: "Fryske taal net allinnich in rjocht, mar it moat gewoan wêze"

Mei de bestjoersôfspraak jouwe it Ryk en de provinsje Fryslân ynfolling oan de Wet gebrûk Fryske taal. De ôfspraken binne basearre op it Europeesk Hânfest foar regionale talen of talen fan minderheden.

Mear skriuwe, lêze en sprekke

Doelstelling fan de ôfspraken is dat der in taname komt fan it tal minksen dat de Fryske taal skriuwt, lêst en sprekt. De deputearre dy't it Frysk yn portefúlje hat, wurdt de taalskipper. Dat is ien dy't it neikommen fan de ôfspraken yn de gaten hâldt. Op dit stuit is deputearre Sietske Poepjes taalskipper. De provinsje krijt jierliks oardel ton foar dy funksje fan it Ryk.