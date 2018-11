Stim hjir op jo favorite sportmomint fan 2018: de lêste fyftjin mominten!

Foar Sherida Spitse wie 2018 ek in bysûnder jier. De fuotbalster, dy't berne is yn Snits, spile yn juny tsjin Slowakije har 150e ynterlân. Ekstra spesjaal wie dat dy wedstriid ek noch ris spile waard yn Fryslân, nammentlik yn it Abe Lenstra Stadion op It Hearrenfean. Mar it absolute hichtepunt foar Spitse wie de pleatsing foar it WK fuotbal yn 2019. Yn de finale fan de play-offs wie Oranje, ûnder mear troch in goal fan Spitse, oer twa wedstriden mei 4-1 te sterk foar Switserlân.