Doarpsplan fan Sint-Nyksters wurdt oernaam troch gemeente

It CDA en de VVD yn De Fryske Marren hawwe der foar soarge dat it plan yn de gemeentlike wenfyzje opnaam wurdt. De partijen fine Sint-Nyk in foarbyld foar oare doarpen. "De inzet wordt enorm gewaardeerd. Een lange-termijnontwikkeling van Sintnicolaasga is uiteindelijk ook van belang voor de leefbaarheid in het dorp", seit CDA-riedslid Meine van Dijk.

It is it doel dat by plannen fan oare doarpen ek besjoen wurdt oft se yn de gemeentlike plannen opnaam wurde kinne.